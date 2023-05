Pubblicità

Palio a mare e Albero della Cuccagna, dai consiglieri Callea e Munda arriva una proposta per una raccolta fondi da parte del civico consesso.

“Accogliamo con piacere la proposta lanciata dai candidati Sindaco per coprire le spese per la realizzazione dell’Albero della Cuccagna e del Palio a mare come tradizione vuole per il 6 Maggio. Proponiamo di estendere il coinvolgimento anche all’intero Consiglio Comunale, nella consapevolezza che le tradizioni che caratterizzano la nostra città non possono essere intaccate da differenze politiche. A tal fine siamo disponibili noi stessi, oppure interessando direttamente la Presidenza del Consiglio, per organizzare una raccolta fondi tra i colleghi consiglieri”.

Così in una nota i consiglieri comunali Carmelinda Callea e Alessio Munda.