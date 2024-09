Pubblicità

Organizzato dal volontario del TDM dell’ospedale civico di Palermo, Vincenzo Scuderi, il 21 settembre, ore 08.30 presso la sala Multimediale della direzione, Arnas di Palermo si terrà un convegno dal titolo “Psiconcologia come strumento per accompagnare il malato oncologico e il caregiver sino a fine percorso”. Interverranno autorevoli chirurghi, qualcuno di fama internazionale, psicologi, e le autorità dell’Arnas, presidenti degli ordini medici, chirurghi e pisologi. “Ho invitato a partecipare anche una nostra psicologa responsabile del Consultorio Familiare del distretto di Licata – fa sapere Scuderi – Saranno invitati a partecipare tutti i sanitari della regione Sicilia nonché gli ex pazienti oncologici e i familiari”

Il Convegno è stato organizzato anche con la collaborazione dell’U.O.C di Chirurgia Oncologica, ARNAS – Civico di Palermo, responsabile del progetto, dott. Pierenrico Marchesa. Inoltre, con l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Psicologia Clinica, responsabile la dott.ssa Angela Di Pasquale, Palermo.