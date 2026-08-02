EgoGreen al fianco di South Kensington – Scuola nautica Franco Licata D’Andrea verso la Palermo-Montecarlo 2026.
In EgoGreen crediamo che le grandi sfide si affrontino con passione, competenza e spirito di squadra.
Per questo siamo orgogliosi di sostenere South Kensington, protagonista della 21ª edizione della Palermo-Montecarlo, una delle regate offshore più prestigiose e affascinanti del Mediterraneo.
Lunedì 3 agosto, nella storica Villa Lauria, sede del Club Canottieri Roggero di Lauria, sarà presentato ufficialmente l’equipaggio che rappresenterà il Circolo in questa importante competizione internazionale.
Essere partner di South Kensington significa condividere un progetto fatto di impegno, innovazione, rispetto per il mare e ricerca continua dell’eccellenza: gli stessi valori che guidano ogni giorno il lavoro di EgoGreen.
A tutto l’equipaggio e all’armatore Massimo Licata D’Andrea rivolgiamo il nostro più sincero augurio di buon vento, certi che sapranno portare in mare la determinazione e la passione che contraddistinguono questo straordinario team.
EgoGreen è orgogliosa di essere al vostro fianco.
Buon vento, South Kensington!