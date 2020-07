Positivo incontro stamani al Comune tra l’amministrazione comunale ed i rappresentanti della società sportive interessate all’utilizzo del Palazzetto dello Sport “Nicolò Fragapane” e delle palestre scolastiche al di fuori dell’orario delle lezioni.

All’incontro, presieduto dal Sindaco Giuseppe Galanti hanno partecipato il vice sindaco Antonio Montana, il consigliere comunale Angelo Curella, il dirigente del dipartimento LL.PP. Territorio ed Ambiente Vincenzo Ortega e i rappresentanti di alcune delle società sportive interessate

Per quanto concerne il Palazzetto dello Sport l’amministrazione ha comunicato di avere già redatto apposito progetto, per il quale si sta procedendo con la richiesta di finanziamento presso il competente Assessorato Regionale che si è reso disponibile ad accoglierla, al fine di adeguare l’impianto alle nuove normative, per una spesa presunta di circa 600 – 700 mila euro.

A conclusione del lungo e approfondito dibattito, nel corso del quale si è parlato anche della possibilità di creare nuove strutture sportive alla luce del “bando sport e periferie 2020”, le parti hanno stabilito di rivedersi il 24 luglio, per un ulteriore incontro nel corso del quale l’amministrazione comunale presenterà, tra l’altro, la bozza di un regolamento per l’utilizzo delle palestre in uso extra scolastico.