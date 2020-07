Come Partito Democratico, preso atto dell’incontro tra l’amministrazione comunale e le società sportive, che avanzano le loro giuste e sacrosante rivendicazioni, esprimiamo cauto ottimismo per gli impegni, in apparenza concreti, presi dal sindaco della nostra Licata. L’amministrazione si è impegnata a reperire finanziamenti per progetti riguardanti la creazione di nuove strutture sportive ma anche per il recupero di quelli esistenti, aspettiamo,ora, concretamente traccia dei finanziamenti richiesti e della cantierabilità delle opere. Troppo tempo è stato perso per trovare soluzioni ai persistenti problemi delle strutture sportive a Licata.Vigileremo affinché non rimangano solo buoni propositi seguendo tutte le fasi, dalla progettazione alla realizzazione.

Rimaniamo in sollecita attesa che l’amministrazione trovi intanto delle soluzioni temporanee che possano permettere ai giovani sportivi e ai bambini di tornare a praticare sane attività, pronti a fare sentire la nostra voce qualora non si provvedesse con la auspicabile solerzia.

Il coordinamento del PD di Licata.