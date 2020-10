Presentato il progetto per l’adeguamento del Palazzetto dello Sport.

L’assessore allo Sport Turismo e Spettacolo, Dott. Decimo Agnello, e l’Assessore ai LLPP, Dott. Carmelo Castiglione, informano la cittadinanza che è stato presentato il progetto di ristrutturazione del palazzetto dello sport secondo il bando “Sport e Periferie 2020”, dell’ufficio Sport della Presidenza del Consiglio.

“Siamo soddisfatti del lavoro svolto dagli uffici preposti e fiduciosi di potere vedere presto riaperta questa importante struttura per la sua valenza sportiva e sociale. L’impianto sarà omologabile per diverse discipline agonistiche: pallacanestro, pallavolo, pallamano e calcetto. I lavori riguarderanno la messa a norma degli impianti, bagni, spogliatoi ed una diversa distribuzione della zona atleti ed arbitri con WC disabili, sistemazione campo da gioco e nuovi arredi. Nonostante l’emergenza Covid l’amministrazione continua a lavorare per per il bene della Città e per centrare obiettivi importanti”.