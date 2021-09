Pubblicità

I consiglieri comunali d’opposizione D’Orsi Melania, Curella Angelo, Triglia Anna, Spiteri Giovanni hanno presentato un’interrogazione scritta per mettere in evidenza come “La città continua a perdere preziose opportunità”.

Premesso che, nel mese di Ottobre 2020 su sollecitazione dell’assessore allo sport, turismo e spettacolo l’amministrazione comunale partecipa al bando “Sport e periferie 2020 ” con un progetto per la ristrutturazione del palazzetto dello sport “Nicolò Fragapane”. Il progetto prevedeva una spesa complessiva di circa 900000€ con un tetto massimo di finanziamento previsto dal bando, di 700000€. La quota di compartecipazione di 200000€ avrebbe dovuto trovare copertura nel bilancio comunale.

Da diversi mesi il comune di Licata non ha più un assessore con delega allo sport turismo e spettacolo e la città non ha avuto più notizie del progetto presentato.

Il 14 settembre dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva apprendiamo dell’esclusione del progetto per la mancata integrazione documentale richiesta dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio.

Con la presente si interroga il Sindaco a fornire risposta nei termini previsti dal regolamento comunale sul perché gli uffici preposti non hanno dato riscontro alla richiesta di integrazione da parte della Presidenza del Consiglio Dipartimento dello Sport. Lo si interroga, altresì, per sapere se nel 2018 l’amministrazione comunale partecipó al medesimo bando “Sport e Periferie” e qualora non avesse partecipato si chiede di conoscere le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione a non cogliere questa importante opportunità in considerazione del fatto che il Palazzetto dello Sport è chiuso dal 2018.