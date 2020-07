E’ uno sfogo amarissimo quello della Guidotto Licata rimasta senza una casa dove svolgere gli allenamenti. Il PalaFragapane continua infatti a rimanere chiuso e le scuole iniziano a revocare le concessioni delle palestre.

“Oggi è arrivata la comunicazione da parte della scuola che ha REVOCATO il permesso dell’uso della palestra. Per noi significa chiudere…i presidi sono in grande confusione; le linee guida non parlano chiaro, oggi si dice una cosa domani è tutto contrario e giustamente non si vogliono prendere responsabilità. (penale)

Il PALAZZETTO è chiuso da tre anni, ancora non si capisce la vera ragione, dobbiamo ringraziare il nostro sindaco e assessori che non hanno saputo affrontare e risolvere il problema. Si infrange un sogno una realtà.

40 anni fa insieme ad un gruppo di amici abbiamo deciso di aprire una società sportiva al servizio del territorio dove tutto era gratis fare sport per tutti.Da allora abbiamo calcato i campi di tutt’Italia abbiamo sofferto, sudato, riso, portato in alto il nome della nostra cittadina, abbiamo vinto uno scudetto allieve e dato a società maggiori i nostri talenti locali cresciute nei nostri vivai, abbiamo fatto 7 anni di A1 massima serie, riempito il palazzetto e fino a 2 anni fa A2 ,che oggi siamo stati costretti a rinunciare pur avendo in casa tanti bei talenti. Abbiamo navigato con enormi sacrifici e abbiamo ricevuto tante bellissime emozioni. Ma soprattutto abbiamo sempre avuto un grosso vivaio di atleti in erba. Oggi devo dire a tutti questo è finito.

Grazie ai nostri politici.

Il coronavirus è un nemico invisibile è difficile ma non impossibile combatterlo. I nostri politici sono persone fisiche li vedi ci parli ma….Grazie ministro della pubblica istruzione, dello sport grazie sindaco grazie politici oggi state distruggendo lo sport di base”.