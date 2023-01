Pubblicità

Ristrutturazione Palasport, intervento del parlamentare regionale Angelo Cambiano.

Era il 31 dicembre 2021 quando annunciavo alla città di Licata la pubblicazione di un decreto, interministeriale, di rigenerazione urbana. I progetti presentati dal comune di Licata erano quattro, e tutti e quattro sono stati finanziati, per un ammontare totale di 5 milioni di euro.

I quattro progetti comprendevano:

– Riqualificazione e ristrutturazione del Palazzetto dello Sport “Nicolò Fragapane”

– Riqualificazione di Via Principe di Napoli

– Ammodernamento e ristrutturazione di impianti e strutture sportive (Stadio Dino Liotta)

– Ammodernamento e ristrutturazione del Palazzo di città

Le gare d’appalto sono state espletate e la prima è già stata aggiudicata, e si tratta proprio di quella relativa ai lavori di ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti del Palazzetto dello Sport. Progetto al quale tengo particolarmente in quanto il Palazzetto dello Sport, simbolo della città di Licata, è stato chiuso poco dopo la mia sfiducia nell’ormai lontano 2017 e da allora mai più riaperto.

I lavori dovrebbero terminare entro l’anno 2023 tornando finalmente fruibile per i nostri giovani e la città intera: vigileremo affinché la consegna dei lavori avvenga entro, e non oltre, i termini tassativi previsti dal bando al fine di evitare che per la città di Licata, come già accaduto nel recente passato, altre opportunità vengano sprecate.