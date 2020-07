PalaFragapane chiuso, la Guidotto Licata organizza per martedì sera una manifestazione in Piazza Progresso.

“Tutti i gruppi sportivi, politici e non – scrive la Guidotto – Martedì 14 alle ore 19.30 sotto il Comune per manifestare in silenzio, attirare l’attenzione e fare il punto sulla situazione delle palestre scolastiche e del palazzetto “lo sport è un diritto di tutti”

Noi ci siamo e insieme siamo più forti. Ps. Tutti con le mascherine e distanziati solo per il virus, ma uniti per una buona causa”.