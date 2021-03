Il Sindaco Giuseppe Galanti comunica alla Cittadinanza che, Poste Italiane, nell’assicurare l’erogazione dei propri servizi nel rispetto delle disposizioni normative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha reso noto il calendario relativo alla riscossione anticipata delle pensioni per il mese di aprile.

L’erogazione anticipata dei ratei pensionistici inizierà a partire dal 26 marzo fino al 1° aprile 2021 presso gli Uffici Postali “Licata Centro” di piazza Linares, “Licata 1” di via Colombo e “Licata 3” di via Gela, rispettando la turnazione alfabetica per cognome prevista dal seguente calendario:

dalla A alla B: venerdì 26 marzo

dalla C alla D: sabato mattina 27 marzo

dalla E alla K: lunedì 29 marzo

dalla L alla O: martedì 30 marzo dalla P alla R: mercoledì 31 marzo dalla S alla Z: giovedì 1° aprile

Il Sindaco comunica inoltre che è ancora in vigore la convenzione stipulata tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri in base alla quale, i pensionati di età pari o superiore a 75 anni che riscuotono normalmente la pensione in contanti presso gli Uffici Postali, possono richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della stessa pensione a domicilio per tutta la durata dell’emergenza da Covid-19.