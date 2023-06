Pubblicità

Si comunica che sono in pagamento le somme relative al sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie degli studenti delle scuole medie e superiori per l’acquisto di libri di testo degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 e per il trasporto degli alunni pendolari dell’anno 2020-2021.

Ad annunciarlo è l’assessora alla Pubblica Istruzione Maria Platamone.

Coloro che avevano presentato la domanda entro i termini prestabiliti e non hanno ancora riscosso le somme in giacenza relative al rimborso, possono, fin da oggi, recarsi agli sportelli della Tesoreria Comunale di Licata, Banca San Francesco.

I beneficiari dovranno presentarsi agli sportelli muniti di un documento di identità in corso di validità.

Si ribadisce che il pagamento riguarda esclusivamente coloro che non hanno ancora provveduto a riscuotere le somme in giacenza.