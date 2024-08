Pubblicità

La Banca San Francesco, istituto di credito che funge da tesoreria comunale, rende noto che i compensi per le forniture dei libri di testo non sono ancora disponibili in banca. Numerosa l’utenza che si è recata nella filiale ma i trasferimenti non sono ancora stati accreditati. Vi notizieremo quando sarà disponibile il pagamento a favore dell’utenza.