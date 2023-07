Pubblicità

Don Gaetano Vizzi raggiunge il 50° anno di sacerdozio. La comunità di Sant’Andrea ha voluto evidenziare questo traguardo con un bel messaggio di auguri al sacerdote. A nome della comunità ha parlato Valentina Oliveri.

“Attraverso queste righe, a nome delle diverse componenti della nostra chiesa desidero esprimere i più fervidi auguri a don Gaetano e assicurargli il nostro affetto e la nostra profonda gratitudine per il servizio reso alla nostra comunità n questi anni.

In linea con il suo stile sobrio, essenziale e umile sentiamo il bisogno di fare festa in questo giorno memorabile per noi tutti”.