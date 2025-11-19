Cinque anni a Licata per Padre Stefano Principato. Un intervento del Governatore della Confraternita dell’Addolorata, Angelo Vincenti.

Sono trascorsi cinque anni da quando è arrivato padre Stefano Principato a Sant’Agostino e da allora di cose ne sono cambiate veramente tante, un periodo intenso che ha visto un’intera comunità in cammino crescere e ridare vitalità non solo alla parrocchia, ma a un intero quartiere.

Un parroco giovane, ma con tanta esperienza nella vita sociale che gli ha permesso di vedere oltre, che ha lottato e continua a farlo per la riapertura al culto del nostro Santuario. In passato nessuno si era prodigato così tanto per riuscire ad ottenere i fondi necessari alla messa in sicurezza di un luogo meta di devoti provenienti anche da comuni vicini, ha capito forse più di tanti altri che era necessario intervenire con urgenza.

La sua costante presenza, le sue visite ai malati, la sua simpatia e la sua grande disponibilità, gli hanno consentito di entrare nei cuori della gente, è un prete del “fare” che non si limita a predicare, ma lo si vede spesso in abiti da lavoro sempre all’opera nell’oratorio diventato temporaneamente la nostra chiesa. Ha saputo costruire e soprattutto ricucire rapporti umani, testardo e determinato, un pozzo di idee che ha spesso trasformato in realtà.

Per noi della Confraternita Maria SS Addolorata non è solamente l’assistente spirituale, ma un buon amico sempre pronto ad ascoltarti. Ha insegnato a tanti ad ascoltare la parola di Dio con metodo e semplicità formando anche coloro che ne avevano poca conoscenza, durante gli incontri mensili di catechesi con la confraternita c’è molta attenzione e i suoi discorsi resi anche attuali, riescono a catalizzare l’attenzione di tutti.

Una ricchezza per tutti noi che ci porta a guardare al futuro con più ottimismo sapendo di non essere soli nella speranza che la sua presenza nella nostra parrocchia duri il più a lungo possibile. A Lui va il mio personale ringraziamento e la stima di tutta la confraternita.

Angelo Vincenti – Governatore Confraternita Addolorata