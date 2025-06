Grande entusiasmo attorno al giovane talento licatese Carmelo Spiteri che a soli 9 anni scenderà in campo durante la prima edizione del PADEL 10S Premier major 2025 che si svolgerà al Foro Italico di Roma dal 13 al 15 giugno. Il giovane Spiteri è l’emblema della crescita esponenziale del padel licatese che in pochi anni si è trasformato da gioco a vera passione per decine di sportivi.