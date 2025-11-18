È tornata nuovamente in porto a Licata la Ovyon, imbarcazione di Medici senza frontiere, impegnata in operazioni di soccorso nel Canale di Sicilia.

L’uscita era avvenuta giovedì e, dopo una ricognizione, nave Ovyon è rientrata a Licata dove è ormeggiata al Marina di Cala del sole dopo la comunicazione di rientro all’Ufficio circondariale Marittimo. Non è da escludere che nei prossimi giorni o nelle prossime settimane esca nuovamente in mare per proseguire la propria attività umanitaria.

Medici senza frontiere con la Ovyon erano approdati a Licata la scorsa settimana.