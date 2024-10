Pubblicità

Arrivato sulle passerelle di tutto il mondo dall’universo dei capi da lavoro, l’overshirt è il must have del momento per l’uomo che ama curare il proprio outfit. Capospalla che può essere collocato a metà strada fra la giacca e la camicia, è versatile – si presta bene sia ad outfit casual chic per l’ufficio, sia ai momenti di relax – e può essere reso protagonista di abbinamenti originali ed eleganti.

Come suggeriscono gli spunti fashion della casa di moda maschile Boggi Milano per chi è alla ricerca di consigli su come esaltare l’overshirt uomo , questo capo nelle sue versioni blu e nera può essere indossato sopra un maglione a collo alto grigio. Si crea così un outfit che, nella sua massima semplicità, trasmette una sensazione di cura e di ricerca di comodità

Se si ha intenzione di virare verso un mood più grintoso, si può abbinare l’overshirt a un altro capo presente nell’armadio di qualsiasi uomo elegante, ossi la giacca di pelle.

Per omaggiare al massimo i colori dell’autunno, si può rendere il capo oggetto di queste righe parte di pregevoli look tono su tono (o quasi). Chi possiede una overshirt marrone scuro, può indossarla sopra a un maglione a collo alto dello stesso colore, ma di una sfumatura leggermente più chiara. Per evidenziare al meglio questa armonia cromatica, un consiglio tanto semplice quanto utile è quello di portare il primo capo con i bottoni aperti.

Il tocco finale del look appena descritto può essere dato da un bel paio di pantaloni beige, che chiudono il cerchio di un outfit che incarna alla perfezione il concetto di casual chic (essenziale a tal proposito è non trascurare la scelta dei materiali, puntando verso soluzioni esclusive come i capi in cashmere.

Innegabilmente confortevole – e questo è uno dei motivi del suo successo – l’overshirt può diventare parte di outfit in cui dominano i colori freddi. Un esempio? Il capo appena citato scelto in versione grigia con sotto un cardigan o un maglione con la zip bianco, mix ideale per esaltare la pelle con fototipo tendente all’ambrato.

Chi dice che, soprattutto nei mesi freddi dell’anno, gli outfit maschili siano pochi e banali si sbaglia di grosso. L’overshirt, con le sue linee morbide, consente di spaziare notevolmente, giocando su abbinamenti studiati che garantiscono di non passare mai inosservati.