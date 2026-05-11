Licata corre sull’acqua: Adrenalina e Cuore nella Magica Otranto. Ecco la nota dei partecipanti alla seconda tappa nazionale.

Si è conclusa in un’atmosfera da sogno la seconda tappa del Campionato Italiano di Moto d’Acqua. Tra i riflessi cristallini del mare pugliese e il fascino antico del porto di Otranto, il “Gruppo Licata” ha vissuto un weekend indimenticabile, dove la passione sportiva si è intrecciata a un profondo spirito di comunità.

L’ospitalità di Otranto è stata straordinaria. Sentire gli organizzatori e le famiglie degli altri atleti elogiare Licata e la nostra accoglienza è stato motivo di immenso orgoglio. Questo scambio di stima, nato dopo la tappa siciliana, dimostra come lo sport sia il ponte perfetto per unire territori lontani: oggi in Puglia il nome del nostro paese e del nostro Sindaco risuonano con profondo rispetto.

Le Istituzioni al fianco degli Atleti

La forza del gruppo è stata alimentata da una presenza costante delle istituzioni:

• Anna Triglia (Presidente del Consiglio): Una figura fondamentale che ha agito come una “grande mamma” per tutto il team, gestendo logistica e rapporti umani con autorità e sensibilità, rappresentando al meglio la nostra città.

• Il Nostro Sindaco: Nonostante la distanza, non ha fatto mancare il suo supporto con videochiamate costanti, incoraggiando i piloti e portando il calore di Licata direttamente sul molo di Otranto.

Le Imprese dei Piloti: Grinta e Talento

Ecco i protagonisti che hanno fatto ruggire i motori nelle acque pugliesi, in ordine di gara e prestazioni:

• Alessandro Spiteri (F2): Velocità pura. Ha dominato Gara 1 con una prova magistrale; nonostante una penalizzazione che lo ha scalato di tre posizioni, il suo incredibile talento è rimasto sotto gli occhi di tutti.

• Denny Tilocca (F2): perfetto il suo weekend; Con due gare condotte con intelligenza e grinta, Denny conquista il secondo gradino del podio. È lui l’uomo da battere e lotterà fino all’ultimo per il titolo italiano.

• Lorenzo Esposito (Spark): Una prova solida e determinata che gli è valsa un meritatissimo 3° gradino del podio. Una conferma importante per il team.

• Vincenzo Cammilleri (Spark): Ha messo in acqua un cuore immenso. Nonostante un podio sfumato solo per una penalità (salto di boa), ha dimostrato una forza e una consapevolezza da vero campione.

• Stefano Timineri (F4): Una crescita costante che lo ha portato a un ottimo 5° posto.

• Giuseppe Cremona (Sky): Sempre più competitivo e sicuro di sé, si sta ritagliando uno spazio importante nel confronto con i grandi della sua categoria.

• Massaro (Tabella 91): Il “Gatto Felino” ha letteralmente incantato i cronisti di Sky. Con una classe superiore, ha ceduto il passo solo a un campione mondiale, confermando perché è il nostro Campione Italiano in carica. Un finale di tappa che incorona il suo immenso valore.

Destinazione Rimini!

Torniamo a casa fieri e ancora più uniti. Il supporto del popolo licatese è stato il nostro vento in poppa. Ora il “grande circo” delle moto d’acqua si sposta in Romagna: ci vediamo a Rimini per la terza prova, pronti a far ruggire ancora i motori di Licata!