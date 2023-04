Pubblicità

L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha affidato il servizio di vigilanza armata per la sicurezza nei cinque ospedali della Provincia. La Europolice srl effettuerà il servizio con l’esecuzione di ronde per un tempo di dodici mesi. Avvio del servizio resosi necessario alla luce delle continue aggressioni ai danni di personale medico ed infermieristico in servizio presso i presidi sanitari agrigentini.