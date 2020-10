Un’infermiera in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso è risultata positiva al tampone per Covid 19. L’operatrice sanitaria ha avvertito lievi sintomi e il tampone ne ha confermato la positività. La donna è stata mandata a casa dove rimarrà in isolamento domiciliare. Sanificati gli ambienti ospedalieri. Non è escluso che il personale in servizio al pronto soccorso venga sottoposto a tampone nelle prossime ore.