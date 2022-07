Pubblicità

L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha diramato un avviso pubblico per il reperimento di personale medico da incaricare nell’ambulatorio di codici bianchi presso il presidio ospedaliero San Giacomo d’Altopasso. L’avviso è dello scorso 19 luglio ed è motivato “dall’elevata percentuale di accessi al Pronto soccorso caratterizzata da codici bianchi e codici verdi”. L’avviso pubblico mira a formare una graduatoria per il reclutamento di medici e l’incarico sarà assegnato per sei ore settimanali e la partecipazione è aperta a medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale, medici inseriti nella graduatoria regionale di Medicina Generale, medici che hanno completato il corso di formazione in Medicina Generale, medici che frequentano il corso di formazione, medici neo laureati, medici iscritti al corso di specializzazione e medici neolaureati iscritti all’Ordine dei Medici.