“L’ospedale San Giacomo d’Altopasso è un presidio prezioso e che va salvaguardato. Nonostante carenze di natura logistica o di organico, i reparti svolgono comunque un lavoro impeccabile. Voglio quindi spezzare una lancia a favore di un potenziamento finora rimasto solo nei buoni propositi e in chiacchiere senza seguito. Faccio due esempi: ho avuto due recenti esperienze dirette in Ortopedia e Chirurgia e in entrambi i casi, abbiamo avuto un’assistenza perfetta con una grande disponibilità del personale medico ed infermieristico sotto la regia dei primari Rapisarda e Scalia che operano con organici ridotti ai minimi termini garantendo comunque ottimi standard. Ragion per cui ritengo sarebbe un grave peccato non sfruttare queste competenze per migliorare ulteriormente l’offerta garantita dal presidio sanitario di contrada Cannavecchia. Di contro, non possiamo sorvolare su alcuni casi che rasentano la malasanità in taluni altri reparti in cui le carenze di personale e di strumentazione finiscono con il pregiudicare i livelli essenziali di assistenza”.

Così in una nota, Giuseppe Rinascente componente la sezione cittadina Lega Salvini Premier.