L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha messo a bando l’affidamento per la Progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione ed adeguamento dei locali dei reparti di Cardiologia e Neonatologia dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Lavori in vista pertanto per le due unità operative. La cifra stanziata è di poco superiore a 451mila euro. L’Asp di Agrigento specifica anche le prestazioni professionali che dovranno essere fornite e, di conseguenza, chiarisce quali saranno gli interventi da operare materialmente. Nello specifico, per le unità operative di Neonatologia e Cardiologia sono previsti: la sostituzione delle porte esistenti con porte più adeguate ai nuovi letti/barella con relativo spostamento degli interruttori di comando dei punti luce nelle degenze; la sostituzione degli infissi esterni per assicurare la tenuta agli agenti atmosferici, muniti anche di interruttori di comando elettrico per la manovra delle tapparelle; la sostituzione dei pavimenti nei corridoi e nelle degenze; il rifacimento dei servizi igienici nei reparti; la sostituzione dei controsoffitti e delle plafoniere; la creazione di punti di raccolta per l’evacuazione degli utenti nel caso di incendio; la sostituzione e messa a norma dell’impianto dei gas medicinali dei due reparti; la pitturazione dei due reparti. Restyling in vista pertanto per due delle più importanti unità operative della struttura sanitaria di contrada Cannavecchia. E’ evidente come l’iter si trova ancora nella sua fase embrionale: siamo infatti ancora alle battute iniziali in cui di certo c’è solo lo stanziamento economico disposto dall’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento (come detto si tratta di quasi mezzo milione di euro) e la richiesta di preventivi per la progettazione esecutiva. Si tratta di lavori il cui obiettivo è quello di rendere più funzionali e moderni gli ambienti ospedalieri del San Giacomo d’Altopasso anche alla luce delle variazioni alle normative in materia.