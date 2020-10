A seguito dell’avvenuta ridistribuzione delle deleghe assessoriali, il Sindaco Giuseppe Galanti ha conferito quella alla Sanità all’assessore Carmelo Castiglione, già responsabile del pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.

Come primo adempimento in questo ramo della pubblica amministrazione, il neo assessore ha indirizzato la sua attenzione sullo “stato di salute” del nosocomio licatese di contrada Cannavecchia, indicendo due separati incontri in programma venerdì 9 ottobre, e lunedì 12 ottobre, alle ore 9,30, entrambi in programma al Palazzo di Città.

La prima delle due riunioni si terrà con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ospedaliere, per fare il punto della situazione in cui versa il San Giacomo d’Altopasso e, allo stesso tempo, preparare un piano di rilancio delle attività ospedaliere.

La seconda riunione, invece, è stata programmata con il direttore sanitario dell’ospedale di Licata, Alfonso Avenia, per fare il punto sull’attuale pianta organica del nosocomio, sui posti effettivamente occupati ne vari reparti e nei servizi ospedalieri.