Nuova riunione della commissione consiliare Sanità per discutere la situazione dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Grandi assenti le organizzazioni sindacali.

Ecco la nota della Commissione a conclusione dei lavori.

Si è riunita stamani la commissione alla sanità, presenti il presidente consigliere Domenico Sambito e i componenti i consiglieri Ortega jenna, Curella angelo, Di Franco Gabriella, Farruggio Martina e morello Giovanni a cui si sono aggiunti, il sindaco in veste anche di assessore alla sanità, il presidente del consiglio Russotto Giuseppe e il responsabile del reparto di ginecologia e ostetricia il dott. Li calsi. Si nota subito con grande rammarico dei presenti l’assenza dei vertici della direzione dell’asp di Agrigento ma anche delle sigle sindacali. Si sottolinea nuovamente la drammaticità della situazione di tutta la struttura ospedaliera di Licata, dopo lungo confronto, essendo l’argomento di interesse non solo della città di Licata ma anche dei paesi limitrofi, la commissione decide ad unanimità di convocare nuova seduta, invitando le commissioni sanitarie dei comuni di Palma di Montechiaro, Ravanusa, campobello di Licata e Riesi cercando insieme di coordinarsi sulle manovre politiche da fare per salvaguardare l’ospedale San Giacomo d’altopsso di Licata e organizzare inoltre tutti insieme coesi una petizione popolare. Purtroppo la situazione che si evince è che c’è una volontà sottesa di soffocare piano piano ogni reparto senza alcuna motivazione sensata e infatti se ancora alcun reparto è stato chiuso è solo grazie al grande spirito di sacrificio e volontà del personale che rinuncia non solo alle ferie ma anche ai principali diritti di riposo dai turni. Alla luce di quanto emerso i componenti della commissione si sono sbalorditi maggiormente per la mancanza dei sindacati non solo alla riunione a cui erano invitati stamani ma anche dal loro silenzio assordante davanti a una situazione palesemente illecita per i lavoratori. Inoltre il presidente del consiglio di Licata Russotto Giuseppe ha inoltrato nuovamente una richiesta di incontro indirizzata al presidente della regione Sicilia Musumeci, all’assessore alla sanità Razza e alla presidente della VI commissione regionale l’onorevole Ruvolo, nonostante l’ultima richiesta inascoltata inviata il 9/12/2021, si richiede nuovamente di ricevere la commissione alla sanità del comune di Licata a Palermo dalla VI commissione regionale per far presente la drammaticità della situazione dell’ospedale.

Questa la replica di Salvatore Ballacchino del Sindacato FSI.

“Non eravamo presenti semplicemente perché non siamo mai stati convocati o invitati. Avrei partecipato in quanto sindacalista, in quanto licatese e in quanto utente dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Invito pertanto per il futuro la commissione ad imparare come si organizza una concertazione sindacale prima di sparare a zero”.