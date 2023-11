Pubblicità

Si è svolto ieri, 27 novembre, presso il centro commerciale San Giorgio, il sesto incontro di Mobilitazione “Urgenza sanità”. Presenti responsabili e rappresentanti delle associazioni: CIF, AIDO, FIDAPA, GRUPPO LETTURA LICATESE, AMICI DI DON DI BARTOLO e semplici cittadini.

Oltre ai temi trattati in questi appuntamenti riguardanti la carenza di personale medico nelle UU.OO.di Cardiologia, Ostetricia e Ginecologia e la riapertura della cucina nel presidio cittadino, abbiamo affrontato oggi il tema della Salute Mentale sottolineando il paradosso per cui da un lato a livello mondiale si dichiara che il peggioramento dello stato di salute mentale della popolazione nel corso del 2020-21 ha reso le prestazioni del sistema di salute mentale più importanti che mai con conseguente necessità di aumentare i servizi di qualità a tutti i livelli e dall’altro la carenza di personale medico che rende critico il lavoro del CSM locale. Pertanto anche per questo motivo continua l’impegno del TDM sostenuto dalla comunità licatese.

Un ringraziamento al direttore del Centro Commerciale San Giorgio e a tutti quanti hanno animato questo incontro.

Dalla sede di Cittadinanzattiva Licata