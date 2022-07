Pubblicità

Ospedale, mercoledì mattina alle 10 in Municipio si terrà una conferenza capigruppo chiesta dal Tdm. La stessa organizzazione ha scritto alla direzione Asp proponendo una soluzione per i problemi del pronto soccorso.

Una nota del Tribunale per i diritti del malato di Licata indirizzata e già stata inviata al Commissario Straordinario dell’Asp di Agrigento per il potenziamento del Pronto soccorso in sofferenza per carenza di medici, infermieri e ne fatto proposta per la possibile temporanea soluzione.

Questo tribunale per i diritti del malato di Licata di Cittadinanza Attiva, con sede presso questo Ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, stante la carenza nel Ns. nosocomio, in tutti reparti, del personale medico ed infermieristico, in particola nel Pronto Soccorso

Considerato

sono giunte segnalazioni che, in questo periodo estivo, la maggior parte degli utenti non si reca dal proprio medico di famiglia ma accede al pronto soccorso per avere risposte più immediate ma per codici di priorità bassa verdi e bianchi

Chiede

Alla S.V. di voler utilizzare i medici di taluni Punti di Pronto Intervento dei paesi viciniori, mobilitandoli presso il Pronto Soccorso di Licata che ne ha assoluta urgente, impellente necessità, per attenzionare i malati gravi e che affollano, tutt’oggi, il reparto, limitatamente al periodo estivo, considerata la popolazione vacanziera che raddoppia nel territorio di Licata, Palma e hinterland.

Certo nella benevola, positiva accoglienza della urgente richiesta straordinaria, resta in attesa di un cortese, sensibile, quanto sicuro riscontro positivo.

Il coordinatore del tribunale per i diritti del Malato c/o Ospedale di Licata – Prof. Vincenzo Scuderi