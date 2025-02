Carenza di personale sanitario e disservizi presso l’Ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. Interrogazione del gruppo consiliare Restart-M5S.

I sottoscritti Daniele Cammilleri, Viviana Dainotto, Elisa Cigna, Eusebio Vicari e Fabio Amato, nella qualità di consiglieri del gruppo Restart – 5 Stelle del Comune di Licata,

Premesso

che l’Ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata è un presidio sanitario di riferimento per un vasto territorio che comprendente numerosi comuni limitrofi;

che negli ultimi mesi, si sono susseguite segnalazioni da parte di cittadini e operatori sanitari riguardanti una grave carenza di personale medico, infermieristico e tecnico, con conseguenti disservizi e difficoltà nell’erogazione delle prestazioni sanitarie;

che tale carenza ha determinato la chiusura di alcuni reparti o la riduzione dei posti letto disponibili, con gravi ripercussioni sull’utenza;

che sono state segnalate lunghe liste d’attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici, con conseguenti disagi per i pazienti;

che la carenza di personale medico ha comportato un aumento del carico di lavoro per i professionisti in servizio, con rischi per la loro salute e per la qualità dell’assistenza;

Considerato che la situazione descritta compromette il diritto alla salute dei cittadini, sancito dalla Costituzione Italiana;

che è fondamentale garantire un adeguato livello di assistenza sanitaria per tutelare la salute della popolazione;

che la carenza di personale e i disservizi possono avere gravi conseguenze sulla salute dei pazienti, aumentando il rischio di complicanze e decessi;

che la nuova rete ospedaliera prevede “l’accorpamento” dei presidi ospedalieri di Licata e Canicattì.

Tutto ciò premesso e considerato, si interroga il Sindaco e l’Assessore alla Sanità per sapere:

1) quali reparti e quanti posti letto verranno perduti seguendo la logica degli ospedali riuniti Licata e Canicattì;

2) quali sono le cause della carenza di personale sanitario presso l’Ospedale di Licata;

3) quali misure sono state adottate o si intendono adottare per risolvere tale carenza e garantire un adeguato organico di personale;

4) quali interventi sono stati messi in atto per ridurre le liste d’attesa e garantire l’accesso alle prestazioni sanitarie in tempi ragionevoli;

5) quali sono i piani di investimento per l’Ospedale di Licata, al fine di migliorare la qualità dei servizi e ampliare l’offerta sanitaria;

6) quali azioni sono state intraprese per garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari.