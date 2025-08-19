Nonostante le serissime carenze di personale, dal reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso arriva una bella storia di buona sanità. I fatti si sono verificati negli scorsi giorni. Protagonisti la dottoressa Reviglio Andrea, il dottor Sutter Sergio, e il dottor Reviglio Eduardo, tre medici facenti parte del contingente argentino in servizio presso la struttura sanitaria di contrada Cannavecchia.

Nello specifico, una donna che vive al Nord Italia in vacanza a Licata e si è recata al pronto soccorso per forti dolori addominali dovuti ad una cisti endometriosica ovarica.

La paziente, nelle settimane precedenti, si era recata in ospedale in una città del Nord per ben quattro volte senza però risolvere il problema.

Ebbene, il problema è stato risolto a Licata nel reparto di Ginecologia del San Giacomo d’Altopasso dove i medici hanno operato la paziente in endoscopia rimuovendo la cisti endometriosica ovarica con cistectomia ovarica e preservando oltretutto l’ovaio.