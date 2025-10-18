ADV

9 ore settimanali di Urologia all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. L’avvio del servizio mercoledì 15 Ottobre secondo quanto si legge in una deliberazione della direzione generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Ad espletare il servizio a tempo indeterminato presso il Poliambulatorio sarà il dottore Massimo Rinella. Il giorno designato per le visite ambulatoriali è quello del mercoledì con fascia oraria di visite dalle 8 alle 14 e poi nel pomeriggio dalle 15 alle 19. Dopo la riapertura del reparto di Oculistica, arriva pertanto un’altra buona notizia per la struttura sanitaria di Contrada Cannavecchia. Ovviamente i problemi restano, soprattutto in alcuni reparti che continuano ad essere ridotti all’osso in termini di personale, ma avere uno specialista di Urologia a tempo indeterminato a Licata permetterà a molti pazienti di evitare di spostarsi anche per sottoporsi ad un semplice consulto medico. L’ambulatorio di Urologia al San Giacomo d’Altopasso non è una novità ma adesso c’è la rassicurazione di avere uno specialista a tempo indeterminato.