I vuoti di personale per l’ospedale San Giacomo d’Altopasso restano cronici. E altri sono destinati ad aggiungersene nei prossimi mesi.

A breve un problema si presenterà per quanto riguarda la sala gessi. Andrà infatti in pensione a fine anno l’ultimo dei “gessisti” storici e la sostituzione sarà con infermieri semplici finora non utilizzati nelle pratiche ortopediche. Con conseguente dilatazione dei tempi in attesa della loro formazione pratica.