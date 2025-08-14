Al peggio non sembra esserci davvero mai fine. All’ospedale San Giacomo d’Altopasso sono stati infatti asportati cavi elettrici. Dalla direzione di presidio ospedaliero, nella persona del dottore Salvo Di Vita, è stata fatta alla Polizia una segnalazione per furti di cavi elettrici. Dal commissariato è stata assicurata una ronda continua nei pressi del presidio sanitario di contrada Cannavecchia al fine di scongiurare ulteriori razzie che rischiano di pregiudicare la stessa operatività ospedaliera.
Ospedale, asportati cavi elettrici: ronda della Polizia di Stato
