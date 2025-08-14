Al peggio non sembra esserci davvero mai fine. All’ospedale San Giacomo d’Altopasso sono stati infatti asportati cavi elettrici. Dalla direzione di presidio ospedaliero, nella persona del dottore Salvo Di Vita, è stata fatta alla Polizia una segnalazione per furti di cavi elettrici. Dal commissariato è stata assicurata una ronda continua nei pressi del presidio sanitario di contrada Cannavecchia al fine di scongiurare ulteriori razzie che rischiano di pregiudicare la stessa operatività ospedaliera.