Pubblicità

Attivate le prestazioni di elettrostimolazione cardiaca presso l’unità operativa di Cardiologia del presidio ospedaliero “San Giacomo D’Altopasso” di Licata. L’importante servizio, reso a favore dell’utenza licatese e del comprensorio limitrofo, rientra nell’ambito del globale potenziamento delle attività del reparto che ha già annoverato l’attivazione della riabilitazione cardiologica e degli ambulatori dedicati allo scompenso cardiaco e alla cardiopatia ischemica, con particolare attenzione agli esami di ecocardiografia trans-toracica, trans-esofagea e trans-cranica.

“La crescita della qualità e della quantità delle prestazioni erogate dalle unità di cardiologia in tutta la provincia – afferma il commissario straordinario ASP, Mario Zappia – costituisce un preciso obiettivo della direzione strategica aziendale. In questo senso, l’elettrostimolazione di Licata rappresenta uno degli ultimi tasselli di un’azione che è e sarà costantemente orientata al miglioramento”.

Soddisfazione per il risultato è stata espressa dal direttore del dipartimento cardiovascolare ASP, Calogero Vasco, e dal direttore sanitario dell’ospedale di Licata, Alfonso Avenia. L’iniziativa del dipartimento è stata possibile grazie alla disponibilità ed all’impegno del responsabile della unità operativa di cardiologia dell’ospedale di Sciacca, Ennio Ciotta, in collaborazione con i dirigenti medici Salvatore Montalto e Donatella Trigona ed il coinvolgimento di tutto il personale del reparto licatese.