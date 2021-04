Conferme e nuove arrivi nell’organico medico in servizio all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, con diversi distinti provvedimenti, ha infatti reso noti alcuni prolungamenti di incarichi a dirigenti medici facenti funzioni e il conferimento di funzioni a nuovo personale che andrà a rimpolpare gli organici di due reparti. Ma andiamo con ordine partendo dalle proroghe degli incarichi di sostituzione come primari. Il primo è quello riguardante l’unità operativa del Pronto soccorso: il dottore Maurizio Damanti è stato confermato alla guida del reparto fino al prossimo 31 Dicembre. La proroga in questo caso è per nove mesi a partire dallo scorso 1 Aprile. Stesso discorso per quanto concerne l’unità operativa di Ortopedia ormai da anni diretta con ottimi risultati dal dottore Alberto Rapisarda. Anche in questo caso, le Risorse umane dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento hanno autorizzato la proroga dell’incarico da dirigente medico fino al 31 dicembre prossimo. Un’altra proroga che riguarda la sanità licatese (stavolta però in compartecipazione con Canicattì) è quella relativa all’Area della dirigenza medica e sanitaria del modulo dipartimentale Licata e Canicattì. Dal primo Aprile al 31 Dicembre, sarà la dottoressa Patrizia Schifano a gestire il servizio. “Gli incarichi di sostituzione vengono conferiti – secondo quanto fa sapere l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento – in ragione del fatto che non si sono ancora concluse le procedure concorsuali già avviate per la copertura definitiva”. Oltre ai prolungamenti degli incarichi di dirigente, come detto in apertura di servizio, ci sono poi due nuovi inserimenti in organico. Con una deliberazione del commissario straordinario, è stata attivata la procedura per il conferimento di un incarico a tempo determinato in Cardiologia. In questo caso, a pesare è stata la necessità di potenziare l’organico: sui sei medici previsti, in servizio ne sono infatti rimasti solo due. Un numero troppo esiguo per garantire i livelli essenziali di assistenza. L’Asp ha pertanto conferito un incarico a tempo determinato alla dottoressa Maria Concetta Guarneri che rimarrà in servizio fino al prossimo 31 Dicembre. Integrazione in organico anche per l’unità operativa di Medicina e Chirurgia dove è stato conferito un incarico di nove mesi (con scadenza al 31 dicembre prossimo) al dottore Giuseppe Patanè. In questo caso, l’incarico è stato assegnato “per garantire i turni di servizio e reperibilità”. Si tratta di una soluzione tampone ma i problemi strutturali al San Giacomo d’Altopasso permangono.