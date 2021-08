Pubblicità

“E’ inaudito continuare ad assistere in silenzio al progressivo impoverimento delle risorse umane del nostro ospedale, che porterà certamente alla chiusura”.

Lo scrive in una nota Baldo Augusto, imprenditore licatese, già consigliere comunale, intervenendo sulla gravissima situazione del San Giacomo d’Altopasso, ormai ad un passo dalla chiusura perché mancano medici, infermieri, Oss.

“Francamente – aggiunge Augusto – sono sorpreso dal fatto che non si riesca a trovare una soluzione, soprattutto se si considera che mai come in questo momento Licata ha avuto una rappresentanza politica ad altissimi livelli. Da più parti ho assistito a prese di posizione, ad impegni precisi e circostanziati, a levate di scudi a parole per difendere l’ospedale, ma di fatto non è cambiato nulla. Non mi pare che l’organico sanitario sia stato potenziato, anzi è sempre più difficile assicurare i servizi essenziali, malgrado gli operatori in servizio facciano i salti mortali per garantire un’assistenza adeguata. Quanto, questa città, dovrà attendere ancora prima di avere ciò che le spetta di diritto?”.