La Camera del Lavoro di Licata, guidata da Mario Augusto, raccoglie l’invito di Maria Grazia Cimino che ha organizzato un incontro sull’ospedale e rilancia.

“Accogliamo volentieri – ha annunciato Augusto – la proposta del Tribunale per i diritti del malato rappresentato dal vice segretario regionale Maria Grazia Cimino, e siamo pronti a confrontarci con loro il 3 agosto. Riteniamo opportuno, però, che all’incontro sia presente, nella sua qualità di capo della sanità cittadina, anche il sindaco Pino Galanti, e che quest’ultimo prenda impegni precisi in ordine al nostro nosocomio”.

C’è, secondo la Cgil, anche un’altra questione da affrontare.

“E’ importante confrontarsi – conferma Mario Augusto – anche sulla Medicina del Territorio, sezione fondamentale dell’assistenza sanitaria. Siamo pronti ad avanzare delle proposte in merito”.