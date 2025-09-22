Via social arriva un importante annuncio del Sindaco Angelo Balsamo.

L’Amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per l’apertura, a partire dal 1° ottobre, del reparto di Oculistica presso l’ospedale di Licata.

Il direttore generale dell’Asp di Agrigento, dott. Giuseppe Capodieci, ha nominato l’oculista dott. Salvatore Alessi responsabile dell’Unità Operativa Semplice, completando così il percorso che rende il reparto pienamente operativo.

La struttura è già stata dotata dei macchinari e delle attrezzature necessarie e, con la nomina del responsabile, potrà ora accogliere i pazienti offrendo un servizio di qualità, vicino al territorio.

Si tratta di un importante segnale di attenzione da parte dell’Asp di Agrigento verso la nostra comunità: i cittadini di Licata e dei Comuni limitrofi avranno finalmente un sicuro punto di riferimento anche per l’assistenza oculistica, con un indubbio valore aggiunto per il nostro ospedale.

L’Amministrazione Comunale continuerà a lavorare ogni giorno per valorizzare il nostro territorio e garantire servizi sanitari sempre più efficienti ai cittadini.