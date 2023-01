Pubblicità

Una vera e propria bolgia quella che abbiamo documentato questa mattina al Poliambulatorio dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Al piano terra, diverse decine di persone in attesa di essere chiamate per consulti specialistici in un locale stretto e in cui il distanziamento personale è praticamente impossibile. Disagi anche per gli stessi operatori sanitari costretti a gestire (con non poche difficoltà) il malcontento dell’utenza. Abbiamo documentato anche alcuni attimi di tensione. E’ evidente che lavorare in questa condizione non è esattamente l’ideale anche alla luce di un rischio di contagio da Covid 19 sempre latente.