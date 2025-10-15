Da un paziente recentemente passato dal reparto di Ortopedia dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso arriva un bellissimo giudizio sull’unità operativa diretta dal dottore Alberto Rapisarda e sul personale che lavora all’interno. “Volevo ringraziarvi tutti – si legge nella lettera lasciata dal paziente – è stato un periodo durissimo, un monte buio. Grazie per avermi aiutato nei momenti più difficili e per aver tentato di farmi superare senza traumi questo momento. Ho riflettuto sul lavoro di voi medici e infermieri, oss e operatori. Ho riflettuto sulle cose quotidiane e che spesso diamo per scontate”. Un giudizio sicuramente bellissimo per un reparto che rappresenta un fiore all’occhiello della struttura sanitaria di contrada Cannavecchia.
Ospedale, paziente di Ortopedia ringrazia tutto il personale del reparto
