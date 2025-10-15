ADV

Da un paziente recentemente passato dal reparto di Ortopedia dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso arriva un bellissimo giudizio sull’unità operativa diretta dal dottore Alberto Rapisarda e sul personale che lavora all’interno. “Volevo ringraziarvi tutti – si legge nella lettera lasciata dal paziente – è stato un periodo durissimo, un monte buio. Grazie per avermi aiutato nei momenti più difficili e per aver tentato di farmi superare senza traumi questo momento. Ho riflettuto sul lavoro di voi medici e infermieri, oss e operatori. Ho riflettuto sulle cose quotidiane e che spesso diamo per scontate”. Un giudizio sicuramente bellissimo per un reparto che rappresenta un fiore all’occhiello della struttura sanitaria di contrada Cannavecchia.