A questo Tribunale per i diritti del malato, giunge l’ennesima preoccupante segnalazione sulla scarsa attenzione e considerazione con cui è tenuto il reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Licata, da parte della dirigenza ASP di Agrigento.

Dati allarmanti che, purtroppo, parlano da sé sulle carenze, soprattutto, del personale medico che, in pianta organica dovrebbe risultare con n.6+1 chirurghi, in effetti, in servizio, ve ne sono soltanto 2+1; di quest’ultimi, uno è esente di reperibilità.

Sembrerà assurdo, ma appare proprio così.

Restano in reparto sempre e solo i due medici chirurghi in servizio e, da un anno, pure con reperibilità 24 ore su 24, facendo non solo turni impossibili pur di tenere in vita un reparto, ma non hanno neppure la possibilità di usufruire del riposo compensativo, né di alcuna indennità.

In ortopedia esistono 14 posti letto, più due per day hospital, costantemente occupati, oltre alla consulenza del Pronto Soccorso e all’attività ambulatoriale che impegna un medico nelle circa 30/40 prestazioni giornaliere.

Questo Tribunale per i diritti del malato, pone adesso, alla cortese attenzione dei Dirigenti Sanitari della provincia di Agrigento tale annoso problema, affinché provvedano, con urgenza, giacché, in questo modo, viene meno, quantomeno penalizzata, mortificata, l’assistenza agli ammalati ed agli utenti bisognosi del reparto specifico.

Ci si augura che venga ripristinato il buon funzionamento, quanto il normale ritmo del reparto Ortopedia che può dirsi vitale per gli utenti di Licata, Palma, Riesi, Mazzarino e così via, così pure di Canicattì ove manca tale reparto per cui gli utenti vengono dirottati nel nostro nosocomio di San Giacomo d’Altopasso.

Il TDM di Licata chiede, per favore, con insistenza veramente sentita, che la dirigenza Sanitaria Provinciale ponga fine allo stillicidio continuo cui è sottoposto da decenni questo Ospedale, e provveda, contribuisca, finalmente a dare una giusta dignità per come merita, senza avere ancora incubi annosi di carenze estreme di personale medico quanto infermieristico.

Il coordinatore del TDM di Licata – Prof. Vincenzo Scuderi