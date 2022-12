Pubblicità

Continua a muoversi la macchina organizzativa accesa dai privati per l’organizzazione di un programma natalizio di eventi ed iniziative. Da Golden Events è partita una richiesta di patrocinio operativo per palchi e strutture al Comune a firma di Francesco Bellia.

“In riferimento a quanto riportato in oggetto alla presente nota, la scrivente associazione è stata contattata dal sig.Vincenti Sergio, imprenditore locale, il quale ha manifestato la volontà, assieme alla collaborazione di altre realtà imprenditoriali locali, di volere allestire un programma di eventi natalizi al fine di rendere un servizio gradito alla comunità licatese in vista delle ormai prossime festività natalizie.

Alla luce di ciò, la scrivente associazione si è messa al lavoro per programmare alcuni spettacoli per il periodo 20.12.2022 – 06.01.2023, con date e programma in corso di allestimento.

L’organizzatore ha fatto presente alla scrivente che intende effettuare gli spettacoli (musicali – di cabaret – con Dj set), nella centrale Piazza Sant’Angelo, nonché nell’atrio esterno alla Scuola De Pasquali. Sono previsti altresì ulteriori eventi all’interno di un paio di chiese.

In merito a tutto quanto sopra riportato, corre la necessità di avere da parte di codesta spettabile amministrazione comunale la collaborazione indispensabile relativamente al posizionamento di un palco nella piazza indicata, ottenendo i permessi obbligatori ed inerenti la parte riguardante la Pubblica Sicurezza che, peraltro, richiede alcune certificazioni con almeno 15 gg di anticipo rispetto alle manifestazioni in programma, programma che ribadiamo partirà presumibilmente il 20 di dicembre prossimo.

Alla luce di ciò, essendo a conoscenza delle difficoltà economiche in essere, l’organizzatore chiede in modo specifico patrocinio semplicemente per la parte relativa alla fornitura del palco, dei punti luce necessari, delle relative autorizzazioni di Pubblica Sicurezza, con il rilascio delle certificazioni vigenti (suolo pubblico – conformità impianto elettrico – piano di Safety & Security ). Oltre a ciò, ove possibile ed in base al programma stilato, si chiede anche patrocinio relativamente agli oneri Siae dovuti ed ai service necessari per gli spettacoli da programmarsi.

L’organizzatore, sicuro che la S.V. sappia apprezzare lo sforzo profuso per allestire degli eventi in una fase storica non semplice, confida nella Vostra sensibilità e nella Vostra gentile collaborazione, al fine di avere i requisiti necessari per poter ufficializzare il programma degli eventi natalizi e per consentire allo scrivente di poter completare il proprio incarico”.

Francesco Bellia