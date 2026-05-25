Si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, tornate elettorali che hanno registrato una partecipazione particolarmente elevata da parte degli iscritti. La prima convocazione si era infatti chiusa senza il raggiungimento del quorum per appena 27 voti, rendendo necessaria una nuova fase di votazione.

Tra i protagonisti di questa tornata elettorale figura l’ingegnere Ivan Marchese, candidato nella lista “#inQuindici”, che ha ottenuto 1131 preferenze risultando tra i candidati più votati.

Un risultato maturato al termine di una campagna elettorale incentrata sul rafforzamento del rapporto tra Ordine e iscritti, sull’attenzione verso i giovani professionisti e sulla necessità di costruire nuove opportunità per la categoria ingegneristica.

Marchese, docente, libero professionista e ricercatore, ha più volte evidenziato durante la campagna l’importanza di un Ordine capace di essere vicino ai professionisti, supportare i neo-iscritti e valorizzare competenze e innovazione nel territorio.

“Questo risultato rappresenta soprattutto una grande responsabilità. Adesso sarà fondamentale trasformare la fiducia ricevuta in lavoro concreto, ascolto e impegno quotidiano per la categoria”, ha dichiarato al termine dello scrutinio.