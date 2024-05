Pubblicità

Sabato 25 maggio alle ore 10, presso la Sala Convegni dell’Ordine, in Via Gaglio n° 1 ad Agrigento, sarà presentata l’iniziativa che l’Ordine degli Ingegneri, per spirito di servizio alla collettività, propone a titolo non oneroso a supporto degli Enti Territoriali della Provincia per sfruttare i finanziamenti pubblici e gestire al meglio il ciclo delle opere pubbliche.

C’è grande attesa per la conferenza stampa alla quale sono stati invitati tutti gli operatori del settore, compresi gli iscritti all’Ordine.

Interverranno esperti di BIM e numerosi rappresentanti degli EntiTerritoriali (Sindaci, Assessori, Responsabili degli Uffici Tecnici) con i quali sono stati già siglati i protocolli di intesa per la collaborazione.

Durante la conferenza stampa, il Presidente dell’Ordine, Achille Furioso, assieme ai componenti del Consiglio dell’Ordine e dell’AD della società di consulenza leader nel settore BIM coinvolta nell’iniziativa, la illustreranno nei dettagli. Saranno comunicati la data di inizio ed il calendario della stessa e perché è stata accolta con soddisfazione dai Sindaci e dai professionisti.

Nel corso della conferenza stampa verranno anticipate anche nuove iniziative promosse dall’Ordine, anche nella cornice di una più ampia collaborazione sancita con il protocollo di intesa con gli Enti Territoriali, per rilanciare le opere pubbliche, la professione e la sinergia dell’Ordine con il Territorio.