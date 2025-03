Lunedì, 17 marzo 2025, alle ore 9:30, si terrà presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, sita in Via Gaglio n.1, la conferenza stampa di presentazione del Convegno “Le infrastrutture della Provincia di Agrigento e il Ponte sullo Stretto di Messina: La Sicilia Porta d’Europa sul Mediterraneo”, in programma il 21 marzo 2025 presso il Teatro Pirandello di Agrigento, in occasione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

Il Convegno organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento assieme al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, alla Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia ed alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, rappresenta un focus, non solo tecnico ma anche geopolitico, su come la Sicilia possa diventare Porta del Mediterraneo per l’Europa, partendo dalla realizzazione di grandi opere come il Ponte sullo Stretto di Messina.

Oltre alle relazioni tecniche è prevista una Tavola Rotonda con i vertici dei principali Enti pubblici preposti alla mobilità ed ai trasporti.

L’evento, patrocinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vuole essere una significativa occasione di riflessione sulle sfide e opportunità che attendono la Sicilia, un passo fondamentale per delineare il futuro delle infrastrutture e della connessione tra la nostra Isola e il resto d’Europa.

Durante il Convegno, sarà premiato il vincitore del concorso nazionale “Agrigento 2025-2045

– Visioni letterarie e Infrastrutturali”, un’iniziativa che ha raccolto proposte innovative per lo sviluppo della provincia.

Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa.