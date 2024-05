Pubblicità

Con Ordinanza Sindacale 49 del 16 maggio 2024, l’amministrazione comunale comunica come “Si obbliga a tutti i proprietari di lotti privati, interclusi e non, siti nel territorio Comunale, a mantenere le proprietà pulite e prive di erbacce o comunque in condizioni tali da non costituire pericolo d’incendio, degrado visivo e di nocumento per la salute pubblica.

Il dipartimento di Polizia Municipale, nonché tutte le altre forze di Polizia, vigileranno affinché venga rispettato il presente provvedimento.

La mancata osservanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro e l’ordine a provvedere alla pulizia e diserbo dell’area”.