Intimidazione oggi a Palma di Montechiaro ai danni di una struttura ricettiva sita nella zona del Castello in località Capreria.

Sul cancello della struttura ricettiva con annessa discoteca (Saudade) è stato collocato un cartello con la scritta “boom” posta sotto il disegno di una croce vergata con una bomboletta spray rossa.

L’ordigno È stato fatto brillare dagli artificieri dei Carabinieri di Palermo. Presenti anche i Vigili del fuoco di Licata, il 118 e la polizia Locale.

Nella struttura, è in programma stanotte un veglione per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Gli organizzatori hanno chiesto ed ottenuto da tempo tutte le autorizzazioni necessarie. Ieri sera, attaccato al cancello, gli organizzatori hanno rinvenuto un cartello con su scritto “Bum” ed una croce disegnata, accompagnata da un presunto oggetto bellico. Immediatamente scattati i soccorsi, sono intervenuti anche gli artificieri che hanno da subito eliminato il pericolo.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino.

“Il Bene deve trionfare sempre – dice il primo cittadino -A nome personale e di tutta la Città condanna il vile ed inqualificabile gesto, e ribadisce ancora una volta che il Bene Vince Sempre. Ringrazio di vero cuore le forze dell’ordine tutte, in particolare, I Carabinieri della Stazione di Palma, il Comando di Licata, il Nucleo Operativo Radiomobile, gli artificeri, che hanno prontamente agito e ripristinato le condizioni di totale sicurezza. Ed ancora la Polizia di Stato per la collaborazione istituzionale affinché tutto questa sera andasse avanti. Grazie ai Vigili del Fuoco ed agli operatori del 118, per la loro collaborazione. Le Istituzioni unite ed in sinergia agiscono a tutela delle persone oneste e dimostrano la forte presenza dello Stato. Grazie di cuore, altresì, alla Polizia Municipale ed al Responsabile Protezione Civile per essere sempre presenti. Agli Organizzatori ed a tutti i giovani e meno giovani di godersi totalmente l’evento di stanotte, in piena sicurezza, per accogliere con Gioia il Nuovo Anno”.