In un’atmosfera magica e carica di pura energia, venerdì 29 maggio il Teatro Re Grillo ha ospitato il tradizionale concerto di fine anno dell’Orchestra “Rosa Balistreri” dell’I.C. “Francesco Giorgio”. Davanti a una platea gremita, i giovani talenti della scuola hanno dato vita a uno spettacolo straordinario, reduci anche dal brillante secondo posto conquistato al Concorso Nazionale di Serradifalco.

La serata si è aperta nel segno della continuità didattica con gli alunni delle classi IIIA, IIIB, IIIE e VD, protagonisti del PON “Il Palcoscenico è nostro”. Guidati con dedizione dalle prof.sse Rosalia Nogara e Annalisa Malfitano, e supportati dai docenti di strumento, i bambini hanno eseguito una trascinante versione de “La pappa col pomodoro”, anticipazione dello spettacolo ispirato a “I Promessi Sposi” che presenteranno a chiusura dell’anno scolastico.

Subito dopo l’Orchestra Junior, composta dagli alunni delle classi VA, VB e VC della scuola primaria, a conclusione del PON e del progetto musicale guidato dai docenti di strumento e dalla tutor maestra Alessandra Sferrazza, ha incantato il pubblico tra xilofoni, percussioni, voce e batteria.

Il culmine della serata è arrivato con l’esibizione dell’Orchestra “Rosa Balistreri”. I ragazzi hanno letteralmente acceso il teatro con un repertorio moderno e innovativo che ha trasformato la platea in una pista da ballo. Sulle note di Jimmy Sax, David Guetta, Renato Zero, Raffaella Carrà e Gigi D’Agostino, l’orchestra ha scatenato l’entusiasmo del pubblico unendo la precisione tecnica all’energia della musica dance. Tra le file dei musicisti è tornata a suonare per l’occasione anche la violinista ed ex alunna Debora Brunetto, a testimonianza di come la musica sappia creare ponti solidi nel tempo.

All’evento è intervenuta anche l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Gloria Pisciotta, esprimendo vivo elogio per l’altissimo livello dimostrato dall’istituto.

Il successo dello spettacolo premia l’eccellente lavoro dei docenti di strumento musicale, il prof. Amedeo Maniglia, la prof.ssa Fabiola Andronaco, il prof. Davide Castelli e il prof. Lorenzo Di Cristina, capaci di guidare i ragazzi con passione e professionalità.

Tutto questo non sarebbe possibile senza una guida attenta e sensibile, per cui va un sentito ringraziamento al Dirigente Scolastico, la prof.ssa Rosaria Decaro, che crede fermamente nel valore formativo delle attività musicali e ne sostiene con convinzione la crescita, confermando l’istituto come un’autentica eccellenza e un punto di riferimento culturale per l’intero territorio licatese.