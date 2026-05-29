L’Orchestra “Rosa Balistreri” dell’I.C. “Francesco Giorgio” trionfa al Concorso Nazionale di Serradifalco.

Un nuovo e prestigioso riconoscimento arricchisce il palmarès dell’Istituto Comprensivo “Francesco Giorgio” di Licata. Lo scorso 26 maggio 2026, l’Orchestra scolastica “Rosa Balistreri” ha conquistato un brillante 2° premio all’XI Concorso Musicale Nazionale “Serradifalco Città della Musica”, distinguendosi in una stimolante competizione che ha visto la partecipazione di numerose orchestre scolastiche provenienti da tutta la Sicilia.

L’Orchestra, che porta con orgoglio il nome della celebre cantautrice licatese, simbolo intramontabile della cultura popolare siciliana, ha saputo emozionare il pubblico e la giuria tecnica con una performance travolgente e ricca di sfumature. I giovani musicisti hanno saputo unire la precisione tecnica a un repertorio audace e innovativo, capace di spaziare fino a sonorità moderne e trascinanti ritmi dance, dimostrando come la musica possa essere un potente veicolo di crescita, espressione e divertimento.

Questo importante traguardo celebra il talento degli alunni e il costante impegno quotidiano dei docenti di strumento musicale Prof. Amedeo Maniglia, Prof.ssa Fabiola Andronaco, Prof. Davide Castelli e Prof. Lorenzo Di Cristina. Fondamentale il supporto del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rosaria Decaro, da sempre promotrice di un’educazione musicale di qualità e inclusiva, e della Vicepreside, Prof.ssa Rosamaria Nagone, preziosa spalla e guida costante dell’indirizzo musicale.

Con questa vittoria, l’Istituto “Francesco Giorgio” si conferma un’eccellenza culturale capace di valorizzare le passioni dei propri studenti e di dare lustro al territorio.