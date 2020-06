Il nuovo orario di lavoro del personale comunale per la stagione estiva 2020 influisce anche sull’apertura pomeridiana dei cimiteri di Marianello e Cappuccini.

“Per il servizio cimiteriale – si legge in una nota del Comune – l’attività sarà svolta tutti i giorni, da lunedì a domenica, dalle ore 7,30 alle ore 13,30, tranne il sabato, giorno in cui l’orario di lavoro è stato determinato dalle ore 7,30 alle ore 19,30. Per il servizio di accoglienza dei defunti tutti i pomeriggi sarà garantito, all’occorrenza, con personale in reperibilità”.

Da lunedì prossimo, il personale il cui orario di servizio di articola su cinque giorni settimanali, osserverà il seguente orario di lavoro:

da lunedì a venerdì entrata antimeridiana alle ore 7,30 – uscita alle ore 14,06; rientro pomeridiano fissato soltanto nella giornata di martedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30.

Resta ferma la disciplina dell’orario di servizio per quelle categorie di personale che per natura delle prestazioni no n adottano la settimana corta. Rimane con fermato l’orario di servizio del personale con orario ridotto/part-time.